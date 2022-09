Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Napoli tra caffè, cena all'Europeo e foto vista mare

Questa volta niente piscina. Federica Pellegrini ha salutato il nuoto da un pezzo ma nonostante ciò rappresenta un catalizzatore di attenzione mediatica dovunque si trovi. Sempre e comunque. È arrivata a Napoli martedì sera con suo marito Matteo Giunta. Insieme sono andati a cena all'Europeo a due passi da Piazza Bovio e poi il rientro in hotel, rigorosamente vista mare.

La Divina è a Napoli per motivi pubblicitari. E la giornata di ieri è stata dedicata agli scatti fotografici in vista della prossima campagna. Prima, però, i neo sposini si sono concessi una ricca colazione al nello storico Gran Caffé Gambrinus dove sono stati accolti da Arturo Sergio, amministratore dello storico locale. Caffé, frullato, sfoglialtella, torta caprese: soddisfatti, anzi di più. Sergio ha regalato loro un libro sulla storia del Gambrinus con tanto di dedica speciale: «Alla coppia più bella del mondo». Ma non solo. Ha offerto due tazzine griffate, che sono piaciute a Federica e Matteo al punto tale da volerne anche acquistare altre da regalare ad amici. «Tappa obbligata quando vengo in città», ha detto la Pellegrini che si è lasciata conquistare dal sapore del caffé Gegé con cremina di zucchero e cacao. E dopo aver iniziato la giornata col piede giusto si è potuta dedicare agli impegni lavorativi. Tutto documentato sui suoi social. Dalle foto con vista sul Lungomare a quelle al ristorante o al Gambrinus, passando per il backstage degli scatti pubblicitari e l'angolo di trucco e parrucco.

Quello tra Federica Pellegrini e Napoli è sempre stato un rapporto speciale. Appena un anno fa era stata acclamatissima in occasione delle gare della Isl nelle acque della Scandone. Una star: al di là delle sue qualità in vasca. A Napoli si è sempre sentita a casa e non ha mai perso l'occasione per ribadirlo pubblicamente. In occasione della Isl 2021, infatti, ha fatto da guida turistica per i compagni di squadra della Aqua Centurions: pizze, cene a base di piatti tipici, ma anche la visita a sorpresa a «Casa Fiorinda». «Grazie a Casa Fiorinda e a tutte le operatrici che danno pieno sostegno a donne coraggiose», aveva scritto su Instagram dopo la visita alla casa protetta, dimostrando non solo l'attaccamento a Napoli, ma anche la sua grande attenzione alle attività extrasportive.