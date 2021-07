Federica Pellegrini, nozze in vista? Chi è Matteo Giunta fidanzato e coach della nuotatrice: la curiosità che non tutti sanno

Occhi tutti puntati su Federica Pellegrini. La nuotatrice più volte medaglie d'oro che si è aggiudicata alla soglia dei 33 anni (quando tutti la vedevano già fuori dalla vasca) un posto nella finale dei 200 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vive un momento d'oro. Non solo in acqua, ma anche a terra, la vita di Super Fede va benone. La campionessa, nonostante non lo abbia mai confermato, vive infatti una bellissima storia d'amore con Matteo Giunta, il suo allenatore, come lei legatissimo al nuoto. Da sempre la Pellergini ha messo nella sua scaletta di prorità il nuoto, mettendo al secondo posto anche l'amore, ma forse le cose stanno cambiando. D’altronde, Federica non ha mai nascosto il sogno di mettere su famiglia, nonostante gli impegni lavorativi: «La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma…» ha confidato qualche mese fa. E chissà che la fantasia non possa presto diventare realtà. Si vocifera che al termine delle Olimpiadi, infatti, i due ragazzi potrebbero convolare a nozze. Ma chi è Matteo Giunta l'uomo che ha conquistato la Divina dentro e fuori dalla piscina?

Federica Pellegrini, chi è il fidanzato

Matteo Giunta è un’ex nuotatore e allenatore di nuoto nato a Pesaro il 7 maggio 1982. Uno sportivo a tutto tondo che ha però deciso di dedicare la sua vita al nuoto, dedicandogli circa 10 ore al giorno. Un amore, quello per lo sport, di famiglia: suo fratello Tommaso, 4 anni più grande di lui pratica sport invernali, beachvolley e ciclismo. Lo scorso agosto, durante un giro in bicicletta con la sua compagna, Tommaso è stato colpito da un arresto cardiaco, riuscendo a salvarsi solamente grazie al pronto intervento di una dottoressa. «Voglio contattare e ringraziare al più presto quell’angelo che l’ha salvato» aveva commentato Matteo Giunta, a pochi giorni dal triste episodio.

La curiosità che non tutti sanno

Una storia quella tra Matteo e Federica, cresciuta nell’ambiente sportivo e forse nata in modo un po' discutibile, ma quando ci si mette il destino c'è poco da fare. Matteo Giunta, difatti, prima di essere allenatore e compagno di Federica è il cugino di un ex storico dell'atleta. Matteo è il cugino di Filippo Magnini, stella del nuoto che dal 2011 al 2017 ha fatto coppia con la Pellegrini. I due nuotatori (che pare sono stati allenati anche contemporaneamente da Giunta) dopo la chiusura della loro storia sono rimasti in buoni rapporti.

Una carriera di successi

A oggi il fidanzato di Federica Pellegrini ha dimostrato di essere un indiscutibile preparatore atletico e sembrerebbe essere uno degli allenatori più apprezzati del panorama sportivo italiana. Dopo la prima esperienza come coach per Filippo Magnini e la successiva insieme a Federica Pellegrini, Matteo sta ricevendo infatti moltissime proposte lavorative da parte degli atleti del nuoto nostrano. D'altronde anche grazie ai suoi allenamenti, la Pellegrini ha conquistato l’oro ai Mondiali di nuoto di Budapest nel 2017 e l’argento ai Campionati Europei di nuoto 2021. Nel 2018, il premio è toccato proprio a Giunta: la Palma d’Oro del CONI, onorificenza per merito tecnico, concessa ai preparatori atletici che si distinguono per i risultati degli sportivi seguiti.

Alla conquista dell'oro

Matteo e Federica un amore che non è mai stato confermato. Non troppo tempo fa i due sono stati beccati a Roma, mano nella mano, intenti a godersi una cena romantica, pensando di essere lontani da occhi indiscreti. Il loro amore sembrerebbe essere nato nel 2017, ma non ci sono mai state delle vere e proprie conferme da parte dei diretti interessati che, però, continuano a vivere le loro emozioni senza farsi condizionare dalla "schiavitù dei social". La loro prima foto "ufficiale" è stata messa su instagram da Matteo in occasione del Galà di Federnuoto a Roma, nell'autunno del 2019, dove i due sono arrivati insieme. L’amore sarebbe sbocciato proprio fra vasca e bordo vasca, durante gli allenamenti dell’atleta azzurra. Negli anni la coppia è stata più volte paparazzata durante alcune uscite, ma i ragazzi non amano pubblicare foto sui loro social che le ritraggono insieme. Non ci resta che attendere per scoprire se sarà l'anno d'oro, in tutti i campi, per Super Fede.