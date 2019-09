Federica Pellegrini, foto seminuda per mostrare il nuovo tatuaggio: sulla schiena spunta un rosario

Martedì 3 Settembre 2019, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 20:20

Federica Pellegrini aggiunge un nuovo tatuaggio a quelli già noti e ben in vista sulla sua pelle. La campionessa di nuoto ha pubblicato su Instagram uno scatto che la ritrae seminuda mentre si fa tatuare qualcosa sul corpo. Nello studio del tatuatore e sulla schiena della nuotatrice spunta il disegno di un rosario. Il simbolo religioso ha un significato importante per lei.«Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili... sempre sotto al mio cuscino... ora... non andrà più via», ha scritto la star del nuoto su Instagram condividendo lo scatto e scatenando i commenti dei followers. C'è anche chi immagina il dolore durante l'operazione.Il nuovo tatuaggio si aggiunge all'araba fenice - simbolo di rinascita - sul collo e alla scritta Rock'n'roll. Sulla pelle però sfoggia anche il logo delle Olimpiadi, un drago, una dedica al fratello e tre rose sul costato.