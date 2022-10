Federica Pellegrini: «Senza nuoto il mio corpo sta cambiando, ho più seno»

Federica Pellegrini ha dato l'addio alle gare di nuoto ormai un anno fa. E, in questo periodo, nella vita della Divina sono cambiate molte cose. Nella sua nuova vita lontana dalle piscine di tutto il mondo, infatti, ha trovato il tempo per dedicarsi alla famiglia e ha sposato il suo ex allenatore, Matteo Giunta. Ma non è l'unica novità che la stessa Federica ha riscontrato. Secondo quanto racconta, infatti, anche il suo corpo starebbe cambiando e in particolare il suo seno.

«Ho più seno»

«Smettendo di nuotare sapevo che il mio corpo sarebbe cambiato. Ero terrorizzata dal mio metabolismo, invece il fisico si è adeguato bene. A un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Allora mi sono detta: 'Incredibile, ho il seno!'». Con la fine degli allenamenti massacranti e la scomparsa dello stress da gara, Federica Pellegrini, anche sui social appare molto più distesa e al settimanale Grazia ha rivelato questo suo cambiamento hot.

Il cambiamento

Federica Pellegrini racconta i cambiamenti che ha notato da quando non è più un'atleta. «Facendo meno attività ho meno fame di prima, quindi il mio peso è rimasto lo stesso. Però un conto è allenarsi tutti i giorni, facendo palestra tre volte la settimana e acqua dieci volte. Un conto è farlo due o tre volte la settimana o quando riesci. Il corpo cambia dal punto di vista muscolare». Diminuita notevolmente l'attività fisica, i muscoli pettorali hanno lasciato spazio a forme più morbide. «Non girando più le braccia in acqua mi sono accorta del cambiamento dopo tre mesi. E la cosa mi ha stupita».

Il futuro televisivo

Ma non è l'unica confessione che Federica Pellegrini ha fatto al magazine di gossip. La Divina ha svelato anche i progetti per il futuro che la vedranno anche in televisione. Per lei sta per iniziare l'avventura nel programma Rai «Pechino Express» e non solo. Successivamente ha intenzione di lavorare a un'Academy che vuole scovare i nuovi talenti del nuoto italiano. «Quest'ultima avventura la sento mia, perché mi permette di restare nel mio ambiente. Ci sarà questo passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni. Credo tanto nel riuscire a trasmettere la mia passione per l’acqua e il nuoto».