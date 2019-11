Federica Pellegrini e Matteo Giunta amore alla luce del sole: passeggiata romantica e cena in famiglia

Per lungo tempo dopo l’addio con lo storico fidanzato collega, Filippo Magnini, Federica Pellegrini ha sempre sostenuto di essere single. Da tempo però si rincorrevano le voci di una relazione segreta con il suo allenatore (e cugino di Magnini) Matteo Giunta, finché la campionessa non l’ha resa ufficiale pubblicando alcuni scatti sul social.

Ora i due possono vivere finalmente il loro amore alla luce del sole, anche a Livigno (Sondrio) dove la campionessa si trova per una sessione di duri allenamenti in quota in preparazione per le gare che l’attendono alle Olimpiadi di Tokio 2020. Assieme a lei infatti c’è il suo allenatore fidanzato con cui è stata sorpresa da “Chi” mentre si gode una romantica passeggiata, scortata dai cani, per le strade della cittadina.

Arrivano anche i genitori di Federica, Roberto e Cinzia, e lei si lascia andare a una carezza pubblica a Matteo che interrompe non appena si accorge della presenza del paparazzo. La famiglia allargata poi continua la serata con una cena al ristorante, dove non mancano romanticherie fra i due fidanzati.

