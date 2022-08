Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono marito e moglie da neanche 24 ore. L'evento più atteso dell'anno ha catturato l'attenzione di tutti ed emozionato i fan, dal celebre "si" nella chiesa di San Zaccaria alla super festa, andata avanti fino a tarda notte, nell'hotel 5 stelle sull'Isola della Rose nella laguna di Venezia. Sveliamo ora i retroscena che hanno reso la serata magica e indimenticabile per gli sposi e gli ospiti.

La super festa di matrimonio di Federica e Matteo

Tra cambi d'abito menù gourmet, torta gigantesca, risate e balli sfrenati, la Divina e il suo ex allenatore hanno dato vita a un vero e proprio matrimonio da sogno. La cena spettacolare: raviolo fresco di rapa rossa e granchio condito, risotto alle clorofille formaggio mantecato e capesante arrostite e come secondo surf e turf di vitello e mazzancolle. Per non parlare della fantastica torta a 6 piani, bianca, semplice e guarnita con rose gialle. Il taglio della torta è stato tra i momenti più emozionanti della serata, così come il tango di Federica e Matteo, ma anche il classico lancio della giarrettiera.

Entrambi hanno sfoggiato il cambio d'abito durante la festa, tuta bianca per lei, con profondo scollo a V e giacca in nuance per lui. Poi Federica sorprende ancora, con un terzo vestito corto nero e super sexy, per il primo tango con Matteo. Lui porta la moglie in braccio a tavola, in un coro di applausi, appaiono raggianti e felici. Una notte di balli, il primo da marito e moglie per gli sposi, che aprono le danze con un romantico lento abbracciati. La Pellegrini si è concessa un dolce ballo anche con sua nonna Lia, 87 anni. La notte prosegue tra musica e divertimento, oggi è il primo giorno per Federica e Matteo da marito e moglie.