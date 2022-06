Federica Pellegrini rapita dalle amiche per il suo addio al nubilato: «Se vedete cose strane mi hanno hackerato il profilo»

Le nozze con Matteo Giunta sono vicinissime ed è arrivato anche per Federica Pellegrini il momento del suo addio al nubilato. Un fine settimana all'insegna del divertimento che la nuotatrice davvero non si aspettava. Su Instagram è tutto riportato. «Sono arrivate all’1:45…… ripeto…all’1:45 ….Detto questo….si parteeeee …. Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo».

Federica Pellegrini, l'addio al nubilato

Ebbene sì le best friends di Kikka l'hanno rapita per portarla a Formentera. Ma tutto è andato benissimo, niente cose strane. Le foto e video lo testimoniano. Lei in un bianco intero a suon di "bride to be" e loro, le amiche storiche, rispondono con un blu che recita “Bride squad”. Scatenate tra macarena, scherzi, drink e musica: le ragazze a Formentera si sono scatenate.

Kikka come Marylin

E la campionessa per qualche momento si è trasformata anche in una moderna Marilyn Monroe: in spiaggia, con il suo costumino total white e con l’ombrellone (bianco of course) tra le braccia, ha imitato la celebre attrice sulle note di I wanna be loved by you. «Like Marylin ….after 2 beers», ovvero: “Come Marilyn… dopo due birre”. Il grande passo è vicino, il matrimonio è previsto per fine agosto, e la Pellegrini sta passando con le sue amiche le sue ultime giornate da single.