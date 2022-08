Federica Pellegrini e Matteo Giunta, domani le nozze top secret a Venezia: ecco cosa sappiamo

È uno degli eventi più attesi dell'anno ma anche uno dei più misteriosi. Il matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il suo ex allenatore, si celebrerà domani, 27 agosto, a Venezia. Nella laguna è già partita la caccia al tesoro per scoprire le location scelte per l'evento, che la campionessa di nuoto ha cercato di tenere il più possibile lontano dai riflettori, diffondendo anche "false piste" sulla data per confondere i curiosi. Secondo i ben informati però, si tratterà di una grande festa con ben 100 invitati. Ecco cosa sappiamo.

Nulla di ufficiale è trapelato sul lugo della cerimonia, non un post su Instagram né una conferma. Si sa però per certo che la cerimonia sarà in chiesa, in quanto Federica Pellegrini è religiosa. Stando ai ben informati, la Divina avrebbe scelto la chiesa di San Zaccaria, proprio al centro di Venezia, a due passi da piazza San Marco e Palazzo Ducale. Si tratta di uno dei luoghi di culto simbolo della città che conserva opere di Tintoretto, Tiepolo e del Bellini. A sposare i due fidanzati sarà l'ex parroco di Spinea, che segue e consiglia Federica fin da quando era piccola.

Per un organizzazione perfetta del giorno più bello la coppia si è affidata alla professionalità e alla meticolosità di Enzo Miccio, wedding planner star della televisione. Per quanto riguarda l'aperitivo pre nozze e la festa post cerimonia, le indiscrezioni portano da Cipriani, mentre il party vero e proprio dovrebbe tenersi in un resort 5 stelle in un'isola privata, l'Isola delle Rose, sempre a Venezia, il JW Marriott Venice Resort & Spa.

Come sarà l'abito da sposa di Federica Pellegrini? Tradizionale oppure moderno, lungo, corto, con o senza velo? Bianco come vorrebbe tradizione oppure no? I dettagli sono top secret, solo qualche accenno della Divina su Instagram, ma e a meno di grosse sorprese c'è da scommettere che sarà l'amico Giorgio Armani a firmare il suo vestito. Confermato che le fedi saranno griffate Damiani.

Il testimone della sposa sarà suo fratello Alessandro Pellegrini, sullo sposo non si hanno informazioni. Quasi certa secondo i rumors la presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni oltre che Flavia Pennetta e Fabio Fognini. L'ex Filippo Magnini? No, lui pare che non ci sarà nonostante abbia due motivi, o forse nessuno: Federica è la sua ex e Mattia suo cugino.