Federico Chiesa ha (ri)trovato l'amore: chi è la nuova fidanzata

Federico Chiesa volta pagina. Dopo la fine della sua storia con Benedetta Quagli, terminata la scorsa estate all'indomani della vittoria dell'Italia agli Europei, l'attaccante della Juventus e della Nazionale azzurra di Mancini sembra avere ritrovato il sorriso con la sua nuova fidanzata.

Federico Chiesa, chi è la nuova fidanzata

A tradire il ragazzo, sempre molto discreto sui social quando si tratta della sua vita privata, è stata la storia condivisa poche ore fa sul suo profilo Instagram, dove il calciatore compare in auto accanto alla nuova fiamma, la giovane modella Lucia Bramani. L'espressione buffa di Federico e la finta indifferenza di lei tradiscono una certa complicità di coppia, prova di come la loro frequentazione vada avanti da qualche mese.

In effetti il primo indizio social risale a metà gennaio, quando Federico Chiesa per la prima volta aveva postato dei cuoricini sospetti sotto una foto mozzafiato della giovane. All'epoca era bastato questo per scatenare il gossip e accendere la fantasia dei fan.

Della vita di Lucia Bramani si conosce molto poco. Classe 2000, è una giovane modella che vanta 30 mila follower su Instagram. Ma il numero sta crescendo minuto dopo minuto non appena Federico ha pubblicato la loro prima foto insieme. La ragazza è stata testimonial di Tezenis e, come riporta tuttosport.it, fino all'inizio del 2022 era legata all'imprenditore Anis Romdhane, co-founder e CEO del brand di orologi Watchype.