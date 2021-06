Europei 2020, l'inglese di Chiesa è perfetto: applausi dai social dopo l'intervista

Giovane, bravo e... studioso. Federico Chiesa si prende tutti i meriti dopo Italia-Galles, anche quelli del suo professore di inglese. L'attaccante azzurro, intervistato da BeInSport ha sfoggiato un inglese praticamente perfetto, una pronuncia da fare invidia a molti. La stellina della Juventus, anche lui in ginocchio per il Black Lives Matter a pochi istanti dal fischio di inizio del match, ha ricevuto gli applausi dei social per questa bella performance "linguistica" davanti alle telecamere.

"It's going to be great, we are living in the moment!"

Italy star of the match Federico Chiesa is enjoying every moment with the Azzurri at Euro 2020!#beINEURO2020 #EURO2020 #ITAWAL

Watch Now - https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/bq10heg17Y

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 20, 2021