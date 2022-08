Federico Fashion Style come sta, in ospedale per un intervento a sorpresa. «Sono molto felice»

Nuova vita per Federico Lauri in arte Federico Fashion Style che, di ritorno dalle vacanze, ha voluto sottoporsi a un delicato intervento di chirurgia estetica meditato da tempo, ma fino ad ora rimandato.

«Scusate se non sono stato presente qui con voi... ma sono in ospedale. Tanquilli, sto bene e sono molto felice», esordisce in una storia su Instagram il parrucchiere dei vip, destando subito la curiosità della sua fanbase di 1,1 milioni di follower.

«Sono in ospedale e sono molto felice»

«Vi voglio tranquillizzare sto benissimo – ribadisce nella storia successiva –. Ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo. In adolescenza, avevo accumulato un po' di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell'espormi fisicamente» spiega Lauri, svelando una fragilità che nemmeno la pista di Ballando con le stelle era riuscita a far emergere.

«Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenitiva) che nascondeva questo inestitismo. Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno sei anni per dedicere perché secondo me la chirurgía estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. (Nulla in contrario con chi si rifà dalla testa ai piedi, ma questo e il mio punto di vista!) Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente era un accumulo di pelle!». Grande soddisfazione per Federico, he conclude: «Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione!».