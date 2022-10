Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati, ma al party aziendale c'è anche lei: «Tutto finto»

«È una copertura», «finalmente lei è libera». Federico Fashion Style posta le foto del party aziendale che ha fatto due giorni fa e il web si scatena. La festa c'è stata esattamente la sera prima che la compagna dell'hairstylist dei vip, Letizia Porcu, annunciasse su Instagram che lei e Federico si erano lasciati. Tra Wanna Marchi, Alex Belli e Giacomo Urtis nel locale milanese c'era anche Letizia. E questo accende i sospetti degli utenti. «Letizia ha scritto che vi siete lasciati...mah» e ancora «lui non ha avuto neanche il buon senso di dichiarare qualcosa…ha lasciato che facesse il “lavoro sporco” lei annunciando la separazione». Si perché mentre la ragazza ha detto che «dopo 17 anni insieme» le strade dei due si dividevano, il parrucchiere pensava solo a postare foto di piume e pailettes. E Federico continua a stare in silenzio.

Federico Fashion Style e Letizia Porcu si sono lasciati, l'annuncio (di lei): «Le nostre strade si dividono»

Federico Fashion Style, le accuse dal web

«Vi racconto un po’ del mio pigiama party!… Una festa pazzesca con tantissimi ospiti e ci siamo divertiti da pazzi! Nella vita ciò che conta e’ il sorriso, tutto ciò lo porta via il vento!». Con queste parole e una carrellata di foto Federico Lauri appare su Instagram ma nessun riferimento alla fine del suo amore con la compagna. E ora i follower lo asfaltano. «Della serie: la moglie ti lascia ma io penso al party» e ancora «Certo tu festeggi ma un po' di rispetto x quella ragazza che ha sopportato x 17 anni? Voi così detti vip pensate solo a cosa entra nelle vostre tasche io dico povera figlia perché la stai crescendo nella menzogna».

I dubbi sul rapporto

Ma Letizia nel suo comunicato aveva anche aggiunto che «rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia» e forse proprio in virtu' di quell'affetto lei era presente a quella festa. In pigiama, come tutti, ma anche Letizia Porcu c'era. Lei che lo ha sempre difeso dalle accuse di mentire sulla sua identità sessuale andando contro tutti e tutto, continua a stargli a fianco, anche ora che è finita, almeno questo pare dalle foto. E se nel web per alcuni è normale che lei ci fosse, visto che hanno una figlia insieme, per molti è «tutto una farsa». Anzi gli utenti sono dalla parte della ragazza. «Finalmente lei ora è libera di vivere un amore vero», si perché in pochi credevano a quel rapporto. «Tutto finto dalla testa ai piedi anche la storia con la mamma di tua figlia».

Insomma il web non perdona e decide da che parte stare, e stavolta ha scelto la Porcu.