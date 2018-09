Fedez e Chiara Ferragni, bacio hot su Instagram prima della partenza

Lunedì 24 Settembre 2018, 20:11 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 20:56

Ci vuole sobrietà e la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni lo sa bene. I due sposini vivono la loro love story praticamente sui rispettivi account social e non mancano mai di deliziare i propri fan con momenti di vita privata. Stavolta è toccato a Fedez che ha postato una foto che lo vede baciare la moglie Chiara con grande trasporto, seguita dall’ironica didascalia: «Sobrietà».Il bacio è l’occasione per salutare Chiara, arrivata alla fashion week di Parigi, dove ha partecipato alla sfilata di Christian Dior, con la collezione per la primavera estate 2019 disegnata da Maria Grazia Chiuri.Il viaggio è testimoniato naturalmente dalle storie dal suo account Instagram e dai numerosi post che la vedono in giro per la capitale francese.Fedez dal canto suo ha scelto una versione casalinga, postando un’immagine che lo vede giocare col figlio Leone e il loro cane seguita dalla didascalia: «Riunione di lavoro».