Chiara Ferragni, per il regalo di compleanno a Fedez non si risparmia: il costo del regalo lascia senza parole i fan

Fedez compie 32 anni e Chiara Ferragni non bada a spese per il regalo a suo marito. L'imprenditrice digitale lo aveva annunciato: «Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine». E le aspettative sono state mantenute: dalla torta alle querele che tanto ha fatto ridere Fedez, al regalo in cui Chiara Ferragni non si è certo risparmiata. Il «regalino» per il marito neo 32enne è costato almeno 20mila euro.

Che i due non abbiano problemi finanziari è una cosa conosciuta e, anzi, i Ferragnez da quando stanno insieme hanno moltiplicato i loro introiti. Ma il regalo di Chiara Ferragni al suo Fede(z) è da sogno. Un gioiello super lusso che in tanti invidiano.

A spiegare di cosa si tratta è la stessa fashion blogger, proprio su Instagram. «Il mio regalo per Fede, una collana su misura di Greg Yuna». Un girocollo realizzato dal celebre gioielliere di New York, con 19 charm, ovvero i simboli che rappresentano il rapper, tra cui un microfono, un'auto di lusso e un sacchetto pieno di soldi. Al centro del gioiello, poi, i ciondoli che rappresentano l'intera famiglia: da Matilda, il cane, ai figli Leone e Vittoria e, ovviamente, loro due, la Ferragni e Fedez.

Un regalo in stile bracciale di Pandora, ma leggermente più costoso. È impossibile, in realtà, stimare quanto valga esattamente il regalo di Chiara Ferragni, perché ovviamente è un gioiello unico, realizzato ad hoc per Fedez. Ma, basandosi sugli oggetti in vendita sul sito del brand, è possibile ipotizzare che valga almeno 20mila euro.