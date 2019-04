Fedez e l'ex Giulia Valentina allo stesso evento a Milano: riavvicinamento in atto?

Giovedì 4 Aprile 2019, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 16:14

Fedez e la sua ex Giulia Valentina si sono incrociati a un evento a Milano. Entrambi hanno partecipato alla prima dell’esposizione di Mr. Brainwash, un noto street artist francese. I due hanno pubblicato, praticamente nello stesso momento, diverse stories dalla Galleria Deodato Arte, dove si tiene la mostra. Sia Fedez che Giulia Valentina, inoltre, si sono fatti immortalare con Mr. Brainwash, elemento che avvalora la tesi che i due abbiano potuto incontrarsi. Mentre il rapper ha partecipato alla prima in qualità di semplice appassionato - il suo primo album si chiama "Mr. Brainwash - L'Arte di Accontentare" proprio in onore del writer -, Giulia Valentina è stata invitata in qualità di influencer.Difficile dire se questa coincidenza rappresenti un segnale di riavvicinamento fra i due, ma è certo che si siano quantomeno incrociati. Fedez e Giulia Valentina si sono lasciati nel 2016, dopo una relazione lunga tre anni. La mostra di Mr. Brainwash, intitolata "Milan is Beuatiful", resterà nel capoluogo lombardo per circa due mesi.