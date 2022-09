Fedez, il primo giorno di scuola di Leone: «Che grande entusiamo!»

Anche per Fedez è arrivato il momento di accompagnare il figlio al primo giorno di scuola. Il nuovo trend che in questi giorni sta spopolando sui social è quello di pubblicare una foto ricordo del ritorno in aula insieme ai figli. Prima Guendalina Canessa, poi Elisabetta Canalis e alla tentazione non poteva non cedere la famiglia Ferragni.

Come per tutti i bambini, anche per Leone è arrivato il momento di salutare le vacanze estive e di ritornare sui banchi insieme ai compagni di scuola.

Il post su Instagram

Leone Lucia Ferragni, Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez sa sempre come intrattenere il pubblico, da "vero" influencer ormai riesce a catturare la simpatia dei follower. Tra i commenti che postano i vari utenti spiccano messaggi come: «Che bambino educato». Ed è vero, come dimostrano le storie su Instagram, Leone è un bambino gentile ma probabilmente poco volenteroso… proprio come scrive ironicamente papà Federico sotto al post: «Entusiasmo da primo giorno di scuola».

La foto ritrae padre e figlio in CityLife, quartiere residenziale di Milano, in cui si trova l’attico della famiglia Ferragnez. Leone di spalle nella prima foto e con la linguaccia nella seconda, che descrive il suo stato d'animo come ad implorare il padre di riaccompagnarlo sotto le coperte.

I commenti

Il post, come ogni volta, è stato inondato di commenti. Questa volta più divertenti del solito: «Leone al primo giorno di scuola esattamente come tutti al rientro delle fiere», oppure: «Io il dolore di Leone lo percepisco dal profondo del cuore».

Shorts e camicia bianca sotto al maglioncino. Di certo il fascino tra i Ferragnez non manca mai. Insomma, non c’è contenuto del papà Fedez che non fa impazzire i follower. Anche questa volta Leone ha conquistato tutti con il suo simpatico siparietto.