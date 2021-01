«Per andare a letto con Fedez ci vuole stomaco». Il commento choc alla foto di Chiara Ferragni. La risposta di lei gela tutti. Oggi, l'impreditrice digitale ha condiviso una serie di scatti di coppia con il marito Fedez. Nelle immagini, Chiara Ferragni e il rapper sono nell'ingresso di casa, mano nella mano, pronti per uscire.

Immediati i commenti dei fan. Ma tra i tanti messaggi d'affetto, spunta anche qualche hater. E stavolta l'influencer risponde per le rime. A un utente che le scrive «Per infilarti a letto con Fedez ci vuole stomaco», lei replica così: «Ci vuole invece cervello per capire che un commento del genere non ha senso di esistere e chi lo scrive sta cercando il suo attimo di celebrità o proprio non capisce come funziona l'amore». Il commento piccato di Chiara Ferragni fa il pieno di like.

Ma non è tutto. La moglie di Fedez risponde per le rime anche a chi l'accusa di aver rifatto le labbra: «Che bel commento fatto da una persona che non capisce nulla di ritocchi estetici. Non mi sono mai rifatta le labbra e anche se lo avessi fatto, come minimo questo commento sarebbe maleducato». Colpito, affondato.

