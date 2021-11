Fedez festeggia sul social: «Vittoria ha detto papà». I follower lo prendono in giro: «Ma prima...»

Fedez festeggia, Vittoria ha detto per la prima volta papà. Il rapper, pronto per l’uscita del suo nuovo album “Disumano”, ha diffuso sul social un video in cui riesce a far dire per la prima volta alla figlia Vittoria la parola “papà”.

Fedez al settimo cielo, Vittoria dice "papà" per la prima volta

Fedez trascorre il pomeriggio con la figlia Vittoria e riesce a farle dire per la prima volta “papà”. La piccola prima è accomodato sul seggiolone, con il rapper che pronuncia innumerevoli volte la parola “papà” per spingerla a ripeterla, ma lei sembra riuscire ad accennare solo qualche volta un suono che si avvicina a “mamma”. La scena cambia però quando la coppia si sposta sul divano, con Vittoria che mentre si rotola sul cuscino guarda la camera del telefonino e sembra dire finalmente “papà”.

Fedez rimane visibilmente stupito, provocando ilarità dei follower che sottolineano: «Si, ma ha detto mamma cento volte prima...», oppure «Consolati Fede, probabile che Vittoria impari prima a dire “NO MAMMA” invece di “NO PAPÀ”».