Fedez e la festa al supermercato, Selvaggia Lucarelli: «Perso ogni contatto con la realtà»

Il problema non è il pomodoro o l’insalata lanciati per aria per festeggiare un compleanno. Il problema è perdere il senso della realtà. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 23 ottobre 2018

Martedì 23 Ottobre 2018, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le reazioni più dure alla festa nel supermercato, con tanto di cibo lanciato e risate, non si sono fatte attendere. Tra queste, immancabile quella di, che con il cantante eha spesso innescato accese polemiche a distanza.In molti hanno attaccatoper la totale mancanza di rispetto nel lanciare il cibo come fosse un giocattolo., mai banale e sempre abbastanza pungente e velenosa, inquadra però la questione da un'altra prospettiva, usando parole pesanti come macigni: «Il problema non è il pomodoro o l’insalata lanciati per aria per festeggiare un compleanno. Il problema è perdere il senso della realtà».Poco dopo, in risposta al tweet di un follower che ricordava che sin da piccoli veniamo educati a non considerare il cibo come un gioco,rincara la dose: «Tutti noi sprechiamo il cibo, può capitare, ma magari non lo comunichiamo allegramente al mondo».La maggior parte degli utenti ha criticato la bizzarra festa di: «Che vergogna, hanno aperto e lanciato barattoli, verdure, panettoni. Davvero Carrefour ha permesso tutto questo?». Ad ogni modo, non mancano le difese più oltranziste, da parte dei fan dei: «Non hanno fatto niente di male, voi li attaccate per questa stupidaggine perché siete solo invidiosi».