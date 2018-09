Fedez e la lite con J-Ax: «Chiara lo avrebbe spinto ad allontanarsi da lui e Rovazzi»

Sabato 8 Settembre 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2018 19:46

Prima Rovazzi, adesso J-Ax. Fedez continua a litigare con quelli che sono stati per anni collaboratori e amici e pare che la colpa sia della sua nuova moglie Chiara Ferragni. Tutti hanno notato l'assenza dell'ex socio di Fedez al matrimonio dei Ferragnez e sembra che il motivo sia dovuto a una rottura tra i due.Secondo il settimanale Spy la colpa sarebbe proprio di Chiara, anche se non sono note le motivazioni che potrebbero averla spinta a far sì che il marito si allontanasse da Ax. Già qualche mese fa c'è stata la rottura con Rovazzi che recentemente ha parlato di questa situazione dicendo di essere molto dispiaciuto: «Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me. Abbiamo in mente delle idee differenti. Io ho delle velleità totalmente diverse dalle sue e spero che i rapporti si risanino col tempo».I rumors sostengono che sia stata proprio Chiara a suggerire a Fedez di tagliare i rapporti, cosa che avrebbe fatto anche con J-Ax. Per ora non si ha nessuna conferma, visto che tutti i protagonisti della storia non si sono mai espressi con chiarezza in merito, ma qualora fosse l'influencer potrebbe guadagnarsi a pieni voti il titolo della Yoko Ono italiana. Quello che è certo è che la Ferragni ha smesso di seguire su Instagram non solo Rovazzi ma anche J-Ax. E Fedez?