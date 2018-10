Fedez e la Lamborghini da 200mila euro: per pagare arriva la mamma Annamaria

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 31-10-2018 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche giorno fa, tra la polemica per la festa al supermercato organizzato dalla moglie Chiara Ferragni e i suoi impegni come giudice di XFactor, come riportato da Leggo.it ha pubblicato su Instagram la foto della suanuova fiammante. Un macchina appena acquistata, forse un regalo che il rapper si è concesso.Il costo del regalino che si è fatto il rapper produttore si aggira sui 200mila euro circa. Una cifra esorbitante a cui ha pensato la mamma.Mentre Fedez scarta il suo bolide sodisfatto e si scatta selfie, la mamma Annamaria, amministratore della società che gestisce i suoi affari, provvede al pagamento dovuto alla concessionaria.