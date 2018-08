Fedez sta male a una settimana dal matrimonio con Chiara Ferragni

My crazy one ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 24, 2018 at 10:58 PDT

Domenica 26 Agosto 2018, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2018 14:57

Piccola emergenza in vista del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper italiano sta male e si mostra con felpa con cappuccio nelle stories di Instagram mentre dichiara di avere la febbre. La coppia sta trascorrendo insieme l'ultima settimana prima delle nozze divertendosi con piccoli video sui social in compagnia del piccolo Leone.I due si prendono in giro con Fedez che inquadrando Chiara Ferragni dice: «Amore è l'ultima settimana da scapolo per me e da zitella per te». Poi la telefonata della mamma della celebre influencer alla quale dichiara: «A ballare stasera? Ma no, dovevamo andare a cena ma Fede ha la febbre».Un allarme che tuttavia potrebbe essere già rientrato visto che negli ultimi aggiornamenti il cantante balla e si diverte con il figlio mostrandosi senza maglietta. Che stia già meglio?