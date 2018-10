Fedez fa autocritica dopo il post sull’operazione di Leone: «Meglio tenersi le cose per sé»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 21:42 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 21:43

«Questa situazione mi ha fatto capire che siamo figli di questa generazione e comunichiamo in un certo modo ma a volte è meglio tenersi le cose per sé quindi ovviamente è anche un po’ colpa nostra, ed è giusto ammetterlo».Fedez ammete di aver usato troppo i sociali, soprattutto pr parlare dell'operazione del figlio Leone. Ma nello stesso post critica anche Striscia la NOtizia, il programma di Antonio Ricci.LEGGI ANCHE Leone operato, Chiara Ferragni: «Intervento all'orecchio, ora sta bene ma ho pianto» Fedez e la moglie Chiara Ferragni, che insieme contano su Instagram più di 20 milioni di follower, con il post sull'operazione del figlio sono finiti al centro della polemica per aver messo in piazza una vicenda così delicata.L’operazione del figlio Leone ha generato molte critiche e ironie sui social, a tal punto che Fedez ha deciso di fare autocritica sulla sovra esposizione mediatica.