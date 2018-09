Fedez, polemica social con Selvaggia Lucarelli dopo le nozze: ecco cosa è successo

Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione 😘 — Fedez (@Fedez) 2 settembre 2018

Pensavo fossi più autoironica 😅 dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu. Grazie per gli auguri comunque ❤️ — Fedez (@Fedez) 2 settembre 2018

Lunedì 3 Settembre 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2018 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è la prima volta che accade, ma questa volta lasocial trasi è fatta decisamente velenosa. Uno scambio di tweet taglienti e sarcastici tra il cantante e la blogger, infatti, ha movimentato le prime ore successive ai grandi festeggiamenti per iltra Fedez e. Ecco cosa è successo.Tutto è iniziato con un paio di post della Lucarelli, evidentemente poco gradito da Fedez e dai suoi fan. Questi ultimi non hanno esitato a riempire di insulti il post in cui la blogger scherzava sulla somiglianza tra il cantante e il collega Stash, dei The Kolors. Non solo, la Lucarelli aveva rincarato così la dose, parlando delle nozze celebrate a«Dopo quella dei poveri ostaggi della Diciotti, il paese si trova a gestire una nuova emergenza umanitaria: gli ostaggi del matrimonio dei Ferragnez. Centocinquanta persone prelevate dalle loro abitazioni, deportate su un aereo in Sicilia, obbligate a posare con dei pupazzi con le fattezze degli sposi e con l’ansia di avere l’espressione giusta pure quando stanno digerendo la cassata al ricevimento, perché se finisci con una faccia di merda abbinato all’hashtag #theFerragnez su Instagram, in questi giorni, ti tocca una gogna che neppure i ladri di patate nel Medioevo» - si legge nel post di- «C'era più gente a seguire il matrimonio che alla Festa dell'Unità a Torino per Chiamparino, la propaganda 2.0 si fa sui social e Chiara Ferragni, che è un genio, lo sa benissimo. Fedez, invece, è solo il suo paggetto, non ha deciso nulla sul matrimonio e ha già iniziato a fare tutto quello che vuole Chiara».La blogger ha poi puntualizzato su vari aspetti, dal caso dellafino all', due grandi amici oltre che collaboratori di Fedez. Ma anche la raccolta fondi benefica lanciata dagli sposi, non proprio faraonica, e la presenza dicome ospite d'onore e cantante ufficiale del matrimonio. Inutile dire che Fedez non l'ha presa benissimo. Su, il cantante ha twittato così all'indirizzo della Lucarelli: «Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa. Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi. Sappi che per noi se una fonte di ispirazione».Un sarcasmo rispedito al mittente: «Da uno che sceglie un putto che fa la pipì ed esce vodka mi aspettavo un po’ di autoironia!». Fedez, a questo punto, replica così: «Mi piace tradire le aspettative, ti abbiamo lasciato una fetta di torta così ci fai la recensione anche di quella. Non vediamo l’ora». La risposta della Lucarelli non si fa attendere: «In effetti siete così schivi e defilati per evitare che qualcuno vi recensisca. Dai Fedez, molla il cellulare e goditi il tuo primo giorno da sposato! Auguri». Tutto finito? Macché, Fedez vuole avere l'ultima parola e twitta ancora: «Pensavo fossi più autoironica, dai vado a chiedere il permesso a mia moglie se posso andare a fare il bagno in piscina. Mi raccomando non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti e goditi la giornata anche tu. Grazie per gli auguri comunque». Una polemica decisamente velenosa, che però se protratta per lungo tempo potrebbe diventare decisamente stucchevole.