Fedez, la piccola Vittoria non pronuncia la parola "papà": i mille tentativi del rapper in un video ironico

«Pa-pà» due semplici sillabe che renderebbero felice papà Fedez. Ma la piccola Vittoria non cede e continua a ripetere «Mam -ma» portando allo sfinimento il padre. In un ironico video pubblicato su Instagram, il rapper mostra svariati momenti in cui cerca di insegnare alla figlia a pronunciare la parola "papà" e, tutte le volte che la piccola ripete "Mamma" in sottofondo si sente la voce rassegnata di Fedez.

La storia si ripete. Non è la prima volta, infatti, che alla richiesta di papà Fedez alla secondogenita Vitto di pronunciare la parola "papà", la piccola riponde invocando mamma Chiara Ferragni. Perfino il fratellino Leo cerca di insegnarle la parola: «Vitto è facile, devi dire papà. Pa-pà» si sente nel video postato sui social e subito la risata del rapper che commenta: «Bravo amore, ottimo insegnamento». Tra un bacio e una risata, la piccola Vittoria fa contenta mamma Chiara che l'abbraccia e la coccola sentendosi chiamare ripetutamente. Un tenero quadro d'amore e sorrisi.