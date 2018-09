Chiara Ferragni e Fedez sposi: lacrime durante il sì: "Non ho bisogno che il mondo mi ami perché ci sei tu"

Sabato 1 Settembre 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 19:10

dal nostro inviatoChiara Ferragni arriva a braccetto del padre avvolta in una nuvola bianca di Dior. E' emozionatissima. Il velo le copre il viso. Lei e Fedez stanno per diventare marito e moglie. Il social wedding più atteso dell'anno è iniziato. Chiara legge le sue promesse e non riesce a trattenere le lacrime: "Più di chiunque altro mi hai spinto a credere in me stessa: non ho bisogno che il mondo mi ami perché ci sei tu. Sembravamo diversi e incompatibili, eppure eccoci qui".Fedez è arrivato con la mamma. Mentre il piccolo Leone, il loro bimbo di 5 mesi, vestito con una salopette blu e una camicia bianca è in braccio alla nonna materna. Tra pochi minuti l’infuencer da 14 milioni di follower e il rapper si diranno sì nella tenuta della Dimora delle Balze, a 30 km da Noto, la cittadina siciliana da giorni assediata da fan e curiosi. Su Instagram spunta la prima foto di Fedez, vestito con un completo Versace, insieme ai genitori: “Ansia ne abbiamo?”. E Chiara che sta per vivere la sua favola risponde: "Corri da me!"Gli ospiti sono già arrivati e aspettano la sposa seduti sulle poltrone bianche di vimini imerse nel verde. Il grande giorno del social wedding scorre in diretta su Instagram. La tenuta trasformata in un gigantesco luna park, con tanto di ruota panoramica e giostra con i cavalli, luminarie e stand per pop corn e zucchero filato è blindata da polizia e uomini della sicurezza. Nessuno può avvicinarsi.Tutti pronti ad attendere i 150 ospiti, mentre cominciano ad arrivare a sorpresa le prime defezioni vip. Mika ha pubblicato un messaggio sul suo profilo: “Mi dispiace non venire al matrimonio da favola che avete preparato. Quanto vorrei essere lì e ci sarò con il pensiero”. Giallo sull’assenza di J-Ax, ex comapgno artistico di Fedez: “il 1 settembre sarò qui” e pubblica una stories che annuncia la partecipazione al “play Deejay”. Nessun accenno alle nozze.Intanto i preparativi fremono nella tenuta dove si terrà il rito civile celebrato dal sindaco di Noto. Dopo una mattinata tra bagni in piscina (Fedez si è anche sbucciato un ginocchio facendo un tuffo) e ore passate a fare trucco e parrucco per le damigelle della sposa, tutte vestite Alberta Ferretti.Chiara, che indosserà un abito di Dior, è quasi pronta.