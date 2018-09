Ferragnez, ecco il video delle nozze: tutte in sottoveste a Noto

Domenica 2 Settembre 2018, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 16:44

E vissero felici e contenti. Sui social. Anche il giorno dopo il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez rimane protagonista nelle pagine di Instagram. La bella neo sposina ha pubblicato il video delle nozze, un classico solo che a differenza dei matrimoni normali il suo è stato visualizzato da milioni di persone. «Piango ogni volta che lo vedo», scrive Chiara. E giù like. Anche Fedez condiviso con i suoi follower le promesse che a letto a Chiara poco prima del fatidico sì. «Questa è la mia promessa, non servono altre parole». E lei risponde: Sarai sempre il mio amore"Dopo i video a tambur battente del matrimonio a Noto, The Ferragnez condividono insomma anche i primi filmati sottoposti a un minimo di editing per riassumere le fasi più importanti della cerimonia, ad iniziare dalla foto di gruppo della damigelle della sposa Chiara Ferragni in sottoveste color perla.Poi sapienti passaggi al rallentatore, immagini sfumate e dettagli in primo piano degli occhi lucidi con le lacrime trattenute a fatica anche da Fedez: qualche minimo accenno, qua e là, alla maison Dior.Ed ecco la promessa di Fedez.