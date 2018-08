Matrimonio Ferragni-Fedez: è J-Ax il grande assente alle nozze dell'anno

Venerdì 31 Agosto 2018, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa sera a partire dalle 18 si aprono ufficilamente i festeggiamenti per il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez.Il salone di Palazzo Nicolaci a Noto sarà il protagonista della pre-party prima delle nozze di domani, che si terranno sempre alle 18 presso la Dimora delle Balze, a 36 km da Noto.Tantissimi gli ospiti vip attesi da Bianca Balti a Paris Hilton, dai colleghi di X Factor Manuel Agnelli e Mika alla coppia d'oro Ilary Blasi con Totti. C'è però un giallo che si ta consumando in queste ore, perchè tra gli inviati dovrebbe esserci anche J-Ax.l condizionale è d'obbligo perchè il rapper potrebbe dare forfait. Dopo un disco e tanti singoli di successo, la coppia di rapper milanesi si è detta addio con il concerto evento di San Siro ma nonostante la rottura del sodalizio artistico, Ax era stato inviatato alle nozze, a differenza di Fabio Rovazzi. Eppure a quanto risulta, nemmeno Ax parteciperà al Royal Wedding italiano, poichè dovrebbe partecipare ad un altro evento.Dal 30 agosto al 2 settembre, San Marino ospita Play Deejay: 4 giorni di sport e spettacolo e proprio il 1 settembre, come si legge sul sito della radio, a partire dalle 20.30 dovrebbe essere sul palco insieme a Baby K e Rovazzi.