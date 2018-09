Ferragnez, Mika è il primo grande assente al matrimonio: «Amico mio Fedez, mi dispiace tantissimo non venire, col pensiero ci sarò»

Sabato 1 Settembre 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci siamo. Mancano pochi minuti al matrimonio dell'anno, quello tra Chiara Ferragni e Fedez. Tutto è pronto per il royal wedding italiano, dal salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto (dove si celebrerà la cerimonia, alla Dimora delle Balze, un casale del 1800 trasformato per l'occasione in pieno stile Coachella e con tanto di ruota panoramica (dove si svolgerà il ricevimento). Ma ecco che a un passo dal sì arriva la prima defezione.Mika, amico di Fedez e collega di giuria a X Factor, avrebbe dato forfait. Il motivo non è dato saperlo, ma l'artista si scusa con l'amico con un post su Instagram : «Amico mio @fedez , mi dispiace tantissimo non venire stasera al matrimonio da favola che tu e @chiaraferragni avete preparato (grazie per avermi raccontato tutte le sorprese che avete in serbo per stasera 😉😉) Quanto vorrei essere lì ! E ci sarò, col pensiero, e vi sarò vicino ! ❤».Insomma, Mika sembra davvero dispiaciuto di non poter partecipare alle nozze dei Ferragnez. L'artista era tra i più attesi dai fan. Tra gli ospiti vip, Bebe Vio, che ieri sera ha partecipato alla festa di benvenuto e ci dovrebbero essere anche Francesco Totti con Ilary Blasi e Paris Hilton. Stiamo a vedere.