Volo Ferragnez, Fedez e gli invitati al matrimonio in Sicilia sull'aereo speciale di Alitalia

Venerdì 31 Agosto 2018

Ci siamo. Manca un giorno all'evento dell'anno, il royal wedding italiano tra Chiara Ferragni e Fedez, e il rapper milanese è appena atterrato con amici e parenti in Sicilia. Sposo e invitati sono saliti a bordo di un volo creato ad hoc per l'occasione Alitalia-Ferragnez. Perfino il display del check-in e il biglietto erano brandizzati con l'ormai popolarissimo hashtag Ferragnez.Le sorprese per lo sposo sono iniziate dalla mattina. Fedez è stato accolto dagli amici su una limousine bianca che lo ha portato in aeroporto. Poi la partenza con il volo esclusivo, dove la mamma manager Annamaria Berrinzaghi scherzosamente avrebbe fatto da hostess.Infine l'arrivo in Sicilia. Fedez è stato accolto dalla Chiara Ferragni-bambola e gli amici lo hanno salutato con un applauso. La mattinata è interamente riportata nelle stories di Instagram del cantante. Il conto alla rovescia è partito, domani è il gran giorno.