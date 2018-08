Conto alla rovescia per il matrimonio dei Ferragnez: a Noto fan impazziti per l'arrivo dei primi ospiti vip

Le immagini escluvive dei preparativi a Palazzo Nicolaci

L'arrivo a Noto dei primi invitati al matrimonio dei Ferragnez

Venerdì 31 Agosto 2018, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 16:28

dal nostro inviato​Domani Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez come si sono da loro ribattezzati, si sposeranno nella sede del Comune di Noto, in Sicilia. Ancora non è chiaro se sarà il sindaco in persona a celebrare la cerimonia oppure un amico della celebre coppia. Intanto il paesino del Siracusano è completamente impazzito per l'arrivo dei primi invitati, tra i quali i due youtuber, famosissimi tra i giovani, Awed e Amedeo Preziosi, scesi nel corso principale del paese da dei pullmini Ncc sotto una pioggia di flash, applausi e richieste di selfie da parte di centinia di giovani.Stasera a palazzo Nicolaci, addobbato per l'evento (qui siotto una delle foto esclusive degli arredi), ci sarà il cocktail di benvenuto che aprirà uffcialmente i tre giorni di festa.La maggior parte degli ospiti è arrivata a bordo di un volo Alitalia interamente noleggiato dai Ferragnez. A Noto si è già scatenata la caccia al vip.