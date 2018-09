Ferragni- Fedez, le promesse prima di diventare marito e moglie. Fedez cita Bukowski. Ecco cosa si sono detti

Sabato 1 Settembre 2018, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 21:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Splendida inraggiungeper pronunciare leprima del sì. Sono entrambi sorridenti ed emozionati. La prima ad iniziare è Chiara, che come il suo futuro sposo, ha scritto di proprio pugno il messaggio che li legherà per sempre.«Ho imparato a conoscere giorno dopo giorno parti diverse me, io viaggiatrice costante, tu prigioniero di Milano. Sembravamo così diversi e incompatibili. Non importa quanto possa viaggiare, sarai sempre tu la mia casa. Sognavo una famiglia e mi hai dato Leo.Ti prometto che ci addormenteremo ogni notte abbracciati insieme, sarò la tua più grande complice. Non ho bisogno che il mondo mi ami - poi conclude - ho bisogno che mi ami una sola persona , sei e sarai per sempre tu»E' il momento di Fedez: «L'essere umano ha due grandi difetti non è tanto quanto si è compatibili, ma quanto ci si relaziona con l'incompatibilità. Bukowski diceva che l'essere umano ha due grandi difetti, l'incapacità di arrivare in orario e quella di mantenere le promesse. Io non posso garantirti di essere sempre in orario, ma posso prometterti che anche se in ritardo ci sarò per sempre»Sono entrambi in lacrime, anche gli invitati sono emozionati e li confortano con urla e applausi. Arriva il sì, scoppiano petardi e stellefilanti di mille colori, Fedez e Chiara sono ufficialmente marito e moglie, in sottofondo partebrano del gruppo musicale australianoChiara Ferragni in Lucia percorre la navata del giardino accanto a Federico, è il momento delle foto di rito e ovviamente di pubblicare il primo post da sposati