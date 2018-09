Matrimonio Ferragni-Fedez, Fabio Rovazzi rompe il silenzio sulle nozze dell'ex amico

Mercoledì 5 Settembre 2018, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 05-09-2018 11:55

Fabio Rovazzi rompe il silenzio sul matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez al quale non è stato invitato in seguito alla fine della sua amicizia con il rapper. Anche lui ha seguito le nozze di Noto attraverso i social e dalla Mostra del Cinema di Venezia ha detto la sua in seguito a una domanda posta da un fan.«Ho seguito, bello! Bello, bello. L'importante è che siano felici», poche parole ma che non hanno voluto alimentare alcuna polemica quelle di Rovazzi. Assente insieme a lui anche J-Ax che nella serata del matrimonio ha preferito esibirsi sul palco di Radio Deejay a San Marino nonostante fosse stato inserito nella lista degli invitati. Quella sera J-Ax e Rovazzi sono anche stati immortalati insieme.Il cantante era rimasto molto dispiaciuto dalla rottura del rapporto con Fedez. Al Corriere della Sera aveva dichiarato: «Soffro, l'amicizia è la cosa più bella».