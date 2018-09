Matrimonio Ferragni - Fedez: quello che devi assolutamente sapere sul matrimonio dell'anno

Sabato 1 Settembre 2018, 21:40 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono ufficialmente marito moglie. Mentre alla Dimora delle balze di noto si sta svolgendo l'esclusivo party, ecco tutto quello che c'è da sapere sul. Il matrimonio più social mai realizzato fino ad ora.L'abito da sposa di Chiara è Dior Haute Couture. Durante il party di benvenuto ha indossato un abito di Prada disegnato appositamente per lei . Mentre Alberta Ferretti ha vestito le damigelle e la madre di Chiara. «Per me era molto importante che gli abiti fossero disegnati da tre stiliste italiane » ha detto la Ferragni a Vogue, «donne che sono state importanti per me in diversi momenti della mia vita, donne che sono simbolo di creatività e indipendenza e che mi ispirano molto».Per realizzarlo ci sono volute più di 1600 ore di lavoro e 400 metri di tessuto. L'abito si ispira a quello iconico di Grace kelly, le scarpe hanno una particolarità ... sono personalizzate, sul cinturino c'è il nome della sposa.La Ferragni ha voluto accanto a sè nel giorno più importante della sua vita sei damigelle: le sorelle Francesca e Valentina e le amiche Pardis Zarei, Martina Maccherone, Michela Gombacci e Veronica Ferraro.Il piccolo Leone, 5 mesi, ha seguito la cerimonia dei genitori indossando una mini-salopette nera con camicia decorata con l’immagine di un leoncino e con le sue iniziali di Dior , Fedez ha indossato un abito blu di Versace, brand utilizzato anche durante i suoi tour.Il momento dei voti nuziali è stato davvero commovonte. Sia Chiara che Federico hanno scritto le promesse di proprio pugno. «Non ho bisogno che il mondo mi ami - dice commossa Chiara - ho bisogno che mi ami una sola persona, e questa persona sei e sarai sempre tu».Fedez: «Per anni mi sono nutrito di diffidenze e rancore un piatto amaro che ho tenuto in caldo anche per te servendotelo in diverse occasioni. Ma nonostante il mio istinto di autodistruzione abbia cercato di trovare sempre qualcosa di sbagliato in te, in noi, alla fine anche lui si è dovuto arrendere all’evidenza dei fatti... Io non posso garantirti che sarò sempre in orario ma ti prometto che anche se in ritardo ci sarò per sempre».Le fedi sono in oro e brillanti di Pomellato"Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John" E' stata proprio Matilda, la cagnetta della Ferragni ad essere citata nella canzone di Fedez "Vorrei ma non posto" a fare da cupido tra i due. Tutti si aspettavano di vederla con il famoso papillon, e invece èè stata una delle grandi assenti della cerimonia . Il bellissimo bulldog francese, che ha un suo account instagram che può contare oltre 298 mila follower, ha fatto gli auguri agli sposi a modo suo.Tra i 150 invitati che si sono diretti al un casale del 1800, Dimora delle Balze, nella campagna di Noto e che è stato allestito per l'occasione in stuile Coachella con un'enorme ruota panoramica, ci sono degli assenti illustri. Primo fra tutti l'amico e collegache ha dovuto dare forfait all'ultimo minuto, affidando a twitter un messaggio di scuse: «Amico mio @fedez , mi dispiace tantissimo non venire stasera al matrimonio da favola che tu e @chiaraferragni avete preparato (grazie per avermi raccontato tutte le sorprese che avete in serbo per stasera😉) Quanto vorrei essere lì ! E ci sarò, col pensiero, e vi sarò vicino». Non ci sarà nemmenoDebora Pelamatti che hanno fatto sapere via social non potranno esserci. «Eravamo prontissimi per il matrimonio ma, purtroppo, un grave imprevisto ci impedisce di partecipare. Io e Max siamo lì comunque con il cuore, Chiara Ferragni e Fedez vi auguriamo tantissima felicità. Grazie infinite di averci pensati». Anchenon sarà presente perchè impegnato in una serata evento organizzata da Radio Deejay. Nessuna news ancora sulla possibile presenza di, che non pubblica sui suoi sicial da almeno 14 ore, e sulla coppia ISicuramente non ci sarà l'ex amico