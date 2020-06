Il feticista ruba 126 infradito usate ma viene scoperto: «Mi servivano...»

Ultimo aggiornamento: 15:26

«Le ho rubate per farci». È questa l'incredibile giustificazione di un, evidentemente dagli impulsi, che è stato incastrato dalla polizia dopo aver, la maggior parte delle quali sottratte ad alcuni vicini.È accaduto a Nonthaburi, in: il 24enneè stato incastrato da alcune telecamere a circuito chiuso installate in strada, mentre si introduceva e fuggiva dalla casa di una vicina. La polizia, messasi sulle sue tracce, ha poi scoperto nell'abitazione del giovane una vera e propria collezione di, di diversi colori e tutte ben conservate. Messo alle strette, ilha ammesso di averle rubate negli ultimi due anni e mezzo, confessando anche la sua 'predilezione': «Mi piace indossarle, ma anche accarezzarle, baciarle e». Dove 'fare sesso' con delle infradito, ovviamente, significa utilizzarle per la masturbazione (ma questa è probabilmente una spiegazione superflua). A raccontare dell'episodio è anche Metro.co.uk . La polizia del posto, prima di tentare di restituire le infradito ai legittimi proprietari, ha esposto la 'collezione' dell'uomo durante una conferenza stampa. Il giovane arrestato sarebbe recidivo, avendo trafugato delle infradito non solo nel proprio quartiere, ma anche in altre zone della città. «Ha ammesso tutte le proprie colpe, al momento si trova detenuto in caserma e saranno i giudici a decidere se infliggergli una sanzione amministrativa o se mandarlo a processo», ha spiegato il dirigente di polizia Ekkaphop Prasitwattanachai ad alcuni media locali.