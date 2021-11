La fidanzata di Jeff Bezos flirta con DiCaprio. Il miliardario "minaccia" l'attore sui social: «Vieni qui»

La fidanzata di Jeff Bezos è rimasta visibilmente ammaliata dal fascino di Leonardo DiCaprio durante la decima edizione dell’Art + Film Gala tenutasi a Los Angeles. Gli attimi dell'incontro, in cui la giornalista appare rapita dal bell'attore, sono stati immortalati da alcuni ospiti dell'evento di gala e postati sui social superando le 8 milioni di visualizzazioni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Eve Jobs, senza eredità lavora come modella. Dalla figlia di... IL VOLO DELL'ATTORE Star Trek, il capitano Kirk tornerà nello spazio. Non con... L'ECONOMIA Amazon cresce nel Centro-Sud e aumenta le buste paga da ottobre

Nelle immagini diventate virali Lady Bezos flirta con DiCaprio cercando la vicinanza fisica con il divo di Hollywood. I due si scambiano qualche parola divertiti, il tutto davanti agli occhi del fondatore di Amazon che prova a catturare su di sè l'attenzione di DiCaprio, senza riuscirci.

Get someone who looks at you like Jeff Bezos’ new girlfriend looks at Leonardo di Caprio. 🤔 #mondaythoughts pic.twitter.com/Sf2EFs3DyN

— Brendan May (@bmay) November 8, 2021