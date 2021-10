Filippo Bisciglia, dopo anni ritrova l'ex Simona Salvemini. La dedica su Instagram: «Sellerona, te vojo troppo bene»

Da amore ad amicizia il passo è breve. A confermarlo è il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, che, a distanza di anni, non ha mai dimenticato l’ex fidanzata Simona Salvemini. E lo dimostra oggi con una storia Instagram dove posta uno scatto con l'ex a cui dedica parole d'affetto: «Ebbene sì, sono passati ben 15 anni ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai… incontri speciali. Sellerona, te vojo troppo bene».

Bisciglia, legato da anni a Pamela Camassa, ha conosciuto la Salvemini nell’ottava edizione del Grande Fratello, nel 2006. Un colpo di fulmine per entrambi, tanto che il conduttore ha tradito l’allora compagna dell’epoca, Flora Canto (ex tronista di Uomini e Donne, oggi attrice e conduttrice di successo nonché futura moglie di Enrico Brignano).

Nella Casa più spiata d’Italia Filippo Bisciglia e Simona Salvemini hanno vissuto una bella e intensa love story, finita però dopo qualche mese dalla fine del programma. Il motivo? I diretti interessati non l’hanno mai svelato del tutto. La Salvemini si è limitata a dire che è stata scaricata da Bisciglia dall’oggi al domani, senza troppe spiegazioni. Nonostante la rottura improvvisa, i due ex fidanzati hanno avuto modo di ricucire un rapporto d'amicizia.