Filippo Contri ha tradito Lucia Orlando? Sui social nessuna crisi, ma presentazioni in famiglia

L E I ❤️

Martedì 12 Giugno 2018, 18:24 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 19:00

La storia d'amore tra Filippo Contri e Lucia Orlando continua, nonostante i dubbi di molti. Usciti dal Grande Fratello sono più affiatati che mai. La commessa romana dorme a casa del fidanzato da una settimana e dai social si è scoperto che ci sono state anche le presentazioni ufficiali in famiglia.Sembra che i due vogliano fare sul serio. In una Instagram Stories di Filippo, Lucia è stata immortalata insieme alla madre del ragazzo che per una strana coincidenza si chiama allo stesso modo. Sembrano, dunque, lontane le voci su un possibile tradimento da parte del giovane consulente finanziario. C'è, tuttavia, grande attesa per domani, quando dovrebbe uscire il nuovo numero del magazine che ha promesso foto compromettenti con Patrizia Bonetti.Anche Contri è stato accolto positivamente dalla famiglia di Lucia: ha conosciuto il padre ed il fratello. Tutto procede per il meglio e non c'è aria di crisi tra i due. All'interno della casa più spiata d'Italia si erano anche lasciati per un paio di giorni. Ora Lucia sembra non avere più dubbi e smentire tutti gli scettici.