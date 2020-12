Filippo Magnini positivo al Covid: «Preoccupato per la famiglia». Il messaggio di Giorgia Palmas: «Passeremo anche questa»

Anche Filippo Magnini è positivo al Covid. È stato lo stesso Filippo Magnini a rendere nota la notizia dal suo account instagram, anche per avvisare tutte le persone con cui è venuto in contatto e che potrebbe aver contagiato.

Nel post Filippo Magnini scrive «Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia 🙏🏼❤️ spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti».

Per via del Covid non potrà coccolare la neonata figlia Mia: «Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10gg mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore @giopalmas82 ❤️mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un altro ostacolo».

Al suo fianco la compagna Giorgia Palmas che commenta: “Amore, passeremo anche questa”.

