Fiorella Mannoia si è sposata con le scarpe da ginnastica: la cantante spiega perché

Fiorella Mannoia ha sposato il fidanzato Carlo Di Fancesco e per il suo matrimonio ha deciso di indossare delle scarpe da ginnastica, per la precisone delle Converse color argento. La scelta non è passata inosservata e Fiorella Mannoia ha spiegato il motivo della sua particolare scelta in tema di calzature.

La foto del matrimonio di Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, celebrato dopo circa quindici anni di fidanzamento, che la cantante ha pubblicato su Instagram ha fatto il giro del web e appunto la scelta di indossare scarpe da ginnastica sull’altare ha fatto discutere. In una diretta social Fiorella Mannoia ha confessato che si aspettava clamore per via delle scarpe: «È successo - ha spiegato - l’abbiamo fatto. Siamo andati su tutti i giornali! Però le mie scarpe da ginnastica hanno avuto un successo strepitoso! Pensavo chissà quante critiche arrivano e invece no. Sono contenta!».

La scelta è stata dettata dalla comodità: «Ma vi pare che potevo andare con i tacchi? Io odio i tacchi. Ho provato tante scarpe per il matrimonio ma alla fine Converse argentate e basta. E poi ci stavano bene».

Anche l’arrivo in comune è stato poco appariscente, dato che la coppia ha viaggiato in Smart: «Per l’occasione - ha sottolineato Fiorella - l’abbiamo lavata».

