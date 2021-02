Fiorella Mannoia si sposa: a 66 anni convola con Carlo Di Francesco (26 anni più giovane)

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno deciso di sposarsi. Una decisione presa senza accendere grandi riflettori sulla propria vita privata (stanno insieme da 10 anni circa) com'è nel loro stile. A scovare le pubblicazioni delle nozze è stato il settimanale "DiPiù".

A circa tre anni dalla prima foto social insieme, che ufficializzava la loro unione, la Mannoia, 66 anni, e Di Francesco (26 di meno) avrebbero dunque deciso di fare un passo in più. A dispetto di quanto affermato più volte in passato dalla cantante, che più volte aveva ribadito di non ritenere il matrimonio una priorità. Di Francesco, musicista e produttore che in passato ha lavorato anche con artisti come Ornella Vanoni, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato e Alex Britti, da tempo oltre che compagno è il braccio destro musicale della Mannoia. Il suo volto è diventato celebre anche per i non addetti ai lavori per essere stato uno dei professori nella tredicesima edizione di Amici.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco: nozze dopo 10 anni d'amore POLEMICA SOCIAL Paola Turci, il tweet contro i negazionisti: «In pochi giorni... FIORELLA È TORNATA Fiorella Mannoia, esce oggi il nuovo album di inediti “Padroni... SPETTACOLI Fiorella Mannoia: «Sul web tanta cattiveria e...

Stefano Accorsi papà per la quarta volta, Bianca è incinta: pioggia di auguri social

Emily Ratajkowski si è sposata, matrimonio segreto due mesi dopo aver rotto con l'ex Foto

Ultimo aggiornamento: 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA