Ferragnez: Fiorello su twitter difende Chiara Ferragni e Fedez dagli haters

Sabato 1 Settembre 2018, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 16:54

È Fiorello a difendere Chiara Ferragni e Fedez a poche ore dal matrimonio . Infatti, l'artitsta, che presto tornerà in Rai con un suo nuovo show, su Twitter ha difeso i due sposi dall'odio degli haters che sta prendendo il sopravvento sui social network. Un tocco di invidia, un po' di cattiveria, un po' di sovraesposizione mediatica ha scatenato una piccola bufera contro Chiara e Federico. Cosa che a Fiorello non è piaciuta proprio. E per questo è intervenuto in loro difesa su Twitter."Ma quelli che ci tengono a farci sapere che non gliene frega un Ca... del matrimonio #ferragnez ? A me ad esempio non frega un Ca... di quelli a cui non frega un Ca...del matrimonio di #TheFerragnez . Auguri! #braviebelli . #rosiconi #vipiacerebbe".In risposta al tweet di Fiorello non sono mancate le critiche e le minacce di defollowing.