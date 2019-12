Flavia Pennetta e Fabio Fognini genitori bis, è nata Farah: il dolce annuncio su Instagram

Falvia Pennetta e Fabio Fognini diventano per la seconda volta genitori. Dopo Federico, nato nel 2017, è nata oggi la piccola Farah. In una recente intervista Fognini aveva detto che sicuramente avrebbero scelto un nome con la F, mantenendo così la tradizione di famiglia. Una novità importante per la coppia e soprattutto per il tennista di Arma di Taggia che mette in dubbio la sua partecipazione al primo impegno della stagione, ovvero l’ATP Cup 2020 competizione che prende il posto della vecchia Hopman Cup e che si svolge la prima settimana di gennaio.

Prima di tutto però c’è da pensare alla moglie Flavia e alla nuova arrivata: la stagione tennistica è lunga e il primo vero impegno sono gli Australian Open, prima prova slam dell’anno. «Mamma e Mimmi stanno super bene. È nata alle 10 e 11. Come la mamma è in buona salute e pesa 3,160 kg. Non esiste felicità più grande. Grazie mamma, ti amo», scrive Fognini su Instagram.

