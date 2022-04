Flavia Vento e Tom Cruise, lei non demorde: «Quello vero mi segue su Twitter»

Flavia Vento non demorde. La showgirl italiana, reduce dall'esperienza lampo a La Pupa e il Secchione Show, oltre a voler tornare a far parte del reality show di Barbara D'Urso, sembra non aver digerito la truffa subita qualche mese fa. Una brutta delusione d'amore che sembra scuotere ancora Flavia Vento. In quell'occasione un Tom Cruise falso l'aveva ammaliata col suo fascino in chat per oltre 5 mesi prima di fare la brutta scoperta: si trattava di una truffa. Ma adesso torna all'attacco e a Pomeriggio Cinque ammette: «Tom Cruise, quello vero, mi segue su Twitter».

Mentre continua a entrare e uscire dai reality non rinuncia alla sua passione: Tom Cruise. La showgirl aveva raccontato infatti di essere stata truffata: pensava di scriversi con l'attore sui social e invece era un fake. Adesso, però, a Pomeriggio Cinque, ha confessato: «Ci seguiamo su Twitter».

«C’è un mio tweet in cui sono vestita da sirena - ha raccontato Flavia -. L’ho scritto a Tom, a Tom Cruise vero. Si sta avvicinando la data in cui uscirà il suo nuovo film, sta per uscire Top Gun a maggio. Quindi io vorrei tanto andare a vedere questo film bellissimo».

Ma la truffa subita in passato continua a tormentarla: «Poi soprattutto vorrei tanto capire chi è che mi scriveva, visto che ho ancora molti dubbi».

Ma poi non può fare a meno ri rivelare a tutti la sua personale conquista social: «Mi segue su Twitter. Sì Tom quello reale è un mio follower. Segue me e vede le mie cose. Vi manderò lo screen per farvi vedere che mi segue davvero».

E, in effetti, questa volta ha ragione. Tom Cruise la segue veramente su Twitter... sarà forse per i tantissimi post condivisi da Flavia Vento che riguardano proprio l'attore di Hollywood? O per un vero interesse da parte di Tom nei confronti di Flavia? Nessuno può saperlo, ma sicuramente la showgirl continua a sperare...