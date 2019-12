Domenica Live, Floriana Secondi perdona l'ex Daniele Pompili: «Farò pace con lui, ma deve cambiare»

Floriana Secondi a Domenica Live torna a cercare di chiudere il dialogo con Daniele Pompili, suo ex, che nei giorni scorsi ha pubblicato foto dell’ex-gieffina pubblicate su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse. Nelle scorse puntate Floriana ha raccontato nei dettagli la storia. Daniele ha replicato. I due poi si sono incontrati nel salotto tv di Barbara D’Urso perché la conduttrice voleva cercare di far fare loro pace. Nulla di fatto. Barbara D’Urso mostra un video, un fuori onda, in cui si vedono una discussione animata tra i due fuori degli studi di Domenica Live.

Floriana racconta l’accaduto:

«Sono uscita dalla trasmissione, io aspettavo che mi venissero a prendere. Lui è uscito dopo di me. Capisco anche lui che continua… Sono stata costretta a guardare i suoi profili instagram, sto cercando di capire, vorrei sapere se devo preoccuparmi. Lui non mi ha picchiata, mi strattonava, mi spingeva un po’ perché voleva la mia attenzione. Ha tante colpe almeno per me, ma non mi ha picchiata, vuole entrare nella mia vita, non so se questa cosa mi deve spaventare. Non so se è bipolare, se ci dobbiamo preoccupare, a me sembra abbastanza equilibrato, però continua a dire che vuole un figlio da me».

La storia si fa sempre più articolata. Floriana racconta che a raggiungerla in un locale romano, nelle settimane scorse, insieme a Daniele che voleva fare chiarezza, prima dell’incontro in tv con la D’Urso, c’era anche un altro uomo, cui lei aveva dato aiuto in un momento difficile della sua vita e che ora a Daniele dice che lei lo ha truffato.

«Ho dovuto fare la denuncia anche contro di lui», afferma Floriana, che ribadisce l’amore per il suo compagno:

«Adesso lo vado a trovare con il mio compagno, perché anche lui si è stufato. Io lo amo. Sto con lui da cinque anni. Amo lui, i suoi figli, la sua famiglia solida».

Dopo tante discussioni, però si chiude con un messaggio di apertura: «Capisco che c’è un legame forte da parte di Daniele, mi sta intorno da tanto, se lui si calma e la smette possiamo tornare amici».

Nessuna possibilità, invece per l’amore. Floriana torna a parlare della bisessualità di Daniele:

«Io voglio essere la scelta, non l’alternativa. Che facciamo l’amore in tre? Sto scherzando, io sto con il mio compagno, Daniele ed io possiamo essere solo amici».

Ultimo aggiornamento: 19:21

