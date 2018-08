«Forbes» incorona Gilda Ambrosio: l'influencer tra le «30 Under 30» più forti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Agosto 2018, 12:00

Gilda Ambrosio, classe 92, fascino mediterraneo, magra, raffinata ed elegante, capelli lunghi, neri e setosi alla Cher, spunta nella classifica europea dei «30 Under 30» da tenere d'occhio nella categoria «Art & Culture». Solo qualche mese fa, il magazine americano aveva incoronato Chiara Ferragni come numero uno nella classifica mondiale delle fashion influencer più potenti del momento. Adesso, invece, tocca alla napoletanissima Gilda - già segnalata fra le cinquecento personalità più importanti nel mondo della moda secondo «Business of Fashion» - fondatrice e direttrice creativa della griffe «Attico», senza dubbio il brand del momento, assieme all'amica Giorgia Tordini. Da Chanel a Vuitton, le grandi griffe se la contendono: un paio di scarpe, un costume da bagno, una borsa, un cappotto, una giacca o una semplice t-shirt, devono passare per le sue mani. E così da Milano a New York, da Tokio a Singapore, da Capri a Ibiza, la Ambrosio detta moda e non sente ragioni.«Non mi sembra di fare niente di particolare».«Mi piace quello che faccio. Amo il mio lavoro e ci butto dentro il cuore. Senza passione non si va da nessuna parte. Sarà quello il segreto del successo».«Per la verità nemmeno lo pensavo di finire nel mondo della moda anche se quell'aria lì l'ho respirata fin da bambina».«Mia nonna, e poi anche mia madre, hanno una boutique dove praticamente ho passato l'infanzia. Mi piace dire con un po' di ironia che sono cresciuta tra le pezze e alla fine quelle pezze mi hanno conquistata».«Per la verità pensavo di iscrivermi ad architettura. Dopo il liceo artistico che ho frequentato a Suor Orsola avrei voluto prendere un aereo e partire per Londra, mi sarebbe piaciuto frequentarla lì l'università».