Francesca Cipriani, l'annuncio: «Pronta per l'operazione, sarò una via di mezzo fra Barbie e Kim Kardashian»

Francesca Cipriani pronta a un nuovo intervento di chirurgia estetica. Francesca Cipriani, ex gieffina, naufraga dell’Isola dei Famosi e recentemente tornata in tv con “La pupa e il secchione e viceversa” ha deciso di ricorrere di nuovo all’aiuto del chirurgo per trasformarsi in una «via di mezzo fra Barbie e Kim Kardashian».

APPROFONDIMENTI ESAGERATA Francesca Cipriani choc a Pomeriggio 5: «Mi devo operare... IL RACCONTO Francesca Cipriani choc a Domenica Live: «In un negozio hanno... SPETTACOLI La Pupa e il secchione stasera su Italia 1: chi sono i concorrenti

Francesca Cipriani ha raccontato le sue intenzioni ospite di “Pomeriggio Cinque” di Barbara D’Urso: «L 11 marzo divento Barbie - ha svelato - Tutti i chili della pandemia, il chirurgo li porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima Kim Kardashian. Poi farò glutei molto strong. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian!»

Naturalmente l’annuncio ha scosso la conduttrice, che l’ha pregata di non sottoporsi all’intervento e gran parte degli ospiti presenti, assolutamente non convinti dell’ennesimo progetto chirurgico di Francesca Cipriani.

Nel mentre Francesca Cipriani ha dato anche qualche particolare sul suo nuovo fidanzato, ospite di “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1: «Siamo ancora in una fase di corteggiamento, è all’inizio, ci frequentiamo da un po’. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili. La frequentazione è una cosa, poi si vedrà. Per ora c'è stato un bacino…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA