Francesca Cipriani: «Vorrei un figlio ma non trovo un fidanzato. Cercherò l'amore al Grande Fratello Vip»

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vorrebbe un, da tempo, ma non riesce a trovare un fidanzato. L‘ex Pupa e gieffina ha però un sogno nel cassetto, quello di partecipare alla prossima edizione del, di nuovo col timone di Alfonso Signorini, dove finalmente potrebbe trovare l’amore.Francesca Cipriani da tempo vorrebbe diventare mamma: “Ormai è da tempo che sono pronta ad avere un compagno e un figlio! – ha spiegato in un’intervista a “Diva e donna” - Forse lo ero anche dieci anni fa. Nel senso che non sono mai stata una che ama andare in giro per locali la notte o che non vuole privarsi della propria libertà, Amo la vita in famiglia. Certo ho un lavoro e anche un personaggio che mi sono "costruita" e che ho scelto. Non voglio che qualcuno che sta con me cominci a fare il geloso e mi dica cosa devo o non devo fare. Se mi vuole mi deve prendere per quello che sono”.A mancare però l’incontro con l’uomo giusto: “Solo uomini schiavi del mio personaggio e poco interessati a me per quello che sono veramente. Una cosa è certa nella mia vita. Se voglio fare l'oca la faccio quando vesto i panni del mio personaggio, ma non quando sono in coppia. Sono una persona tranquilla, amo molto stare con gli amici, ridere e scherzare: cerco la normalità nella coppia".L’amore lo potrebbe trovare al GFvip: “Un sogno nel cassetto a livello lavorativo ce l'ho e spero anche che si realizzi. Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip. Il mio esordio è stato nel 2006 proprio al Grande Fratello, ero una ragazzina e vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale. Poi sono convinta che il primo amore non si scorda mai. I reality mi hanno portato fortuna e magari stavolta potrei incontrare l'amore..”.