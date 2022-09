Francesca Cipriani, nozze in arrivo con il suo Alessandro: la data è top secret. Ecco chi ci sarà

Il grande giorno per Francesca Cipriani è vicina. A brevissimo, l'ex gieffina convolerà a nozze con l’amore della sua vita, Alessandro, di cui tante volte ha parlato e che il pubblico ha conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip. C'è ancora grande riserbo sulla data del “grande giorno”. Nelle scorse ore, Cipriani ha sottolineato nuovamente che la data è top secret, seppure il matrimonio sia in programma nel 2022, quindi nei mesi invernali. Su Instagram, Francesca ha risposto ai suoi fedeli follower ad un’altra importante domanda, ovvero chi sono i suoi ex coinquilini presenti nella lista degli invitati.

Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Katia Ricciarelli: questi sono i nomi che la stessa Francesca ha confermato. Francesca Cipriani ha anche sottolineato che vorrebbe sentire Katia intonare l’Ave Maria in chiesa: «Sarà un grande onore per tutti» ha aggiunto la Cipriani.

Inoltre, Cipriani ha specificato di essere ancora in stretto contatto con Manila Nazzaro e con Lulù Selassié (che sente spesso e con le quali ha messaggiato di recente). Non confermato, però, se anche a queste ultime sia arrivato l’invito ufficiale. Parlando di Lulù, per esempio, ha raccontato che nonostante si sentano spesso non sono ancora riuscite a vedersi dopo la fine della loro esperienza nella casa.

Nessun accenno sulla presenza di Alex Belli o Kabir Bedi. Difficile pensare per il resto che la soubrette possa avere invitato Soleil Sorge, con cui non scorreva buon sangue.