Biagio D'Anelli e il complotto contro Francesca De Andrè: «Ti aspetto Giorgio Tambellini, parliamo a quattr’occhi io e te»

Lunedì 23 Settembre 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 18:33

Dopo essersi lasciati durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Francesca De Andrè è tornata con l’ex Giorgio Tambellini. Francesca ha dato l’annuncio del ritorno dell’amore durante “Domenica Live”, dove ha anche parlato di un complotto ordito nei suoi confronti e da quello del fidanzato da parte della sorella Fabrizia De Andrè e di Biagio D’Anelli, anche lui ex gieffino.I due infatti, secondo la versione di Francesca, avrebbero detto le menzogne circa i tradimenti di Giorgio, spingendola così fra le braccia del coinquilino Gennaro Lillio. Biagio però non è d’accordo e dal suo account Instagram ha pubblicato un video in cui spiega le ragioni: «Ho appena finito di vedere la replica di Domenica Live perché pare che una persona o delle persone vorrebbero denunciarmi e querelarmi. Ho delle cose da dire a Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini. Primo: cara Francesca De Andrè ti ricordo che in casa Giorgio Tambellini è entrato dicendo “Si ti ho tradito, ho fatto quello che ho voluto perché tu non c’eri e avevo bisogno di scaricare”. Prima schifezza».«Seconda cosa, ho cinque paparazzi che hanno visto tutto quello che è accaduto e ti posso dire nomi e cognomi e te li posso portare dove e quando vuoi. Mi ha chiamato Alessandra, tua cara amica, passandomi Giorgio che mi voleva parlare con me dicendomi che mi avrebbe pagato una cena se gli paravo il cul*. Cosa schifosa. E pubblicamente a Pomeriggio 5 e Domenica Live ho sempre detto “Caro Giorgio io sono sempre qua, ti aspetto che ti smonto i complotti’ e poi a che pro devo fare un complotto contro di te? Che cazz* me ne fregava a me del vostro fidanzamento? Ti aspetto Giorgio Tambellini, parliamo a quattr’occhi io e te. Grazie».Il video sfogo di D’Anelli è accompagnato dalla didascalia: “Io e @fabriziadeandre abbiamo complottato il tradimento di @giorgiotambellini nei riguardi di @francescadeandre Dopo questa cosa Credo anche che Dumbo voli.... #fabriziadeandrè #giorgiotambellini #francescadeandre #gennarolillio #barbaradurso #domenicalive #pomeriggio5 #reality#tradimentovero#cazzate#gossip#livenoneladurso #grandefratello#gf#grandefratello15”.